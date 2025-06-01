РФ стягивает технику и обустраивает позиции для дронов: ГПСУ о ситуации в Курской области
В Курской области Россия активизировала военную активность - перемещает технику и обустраивает новые позиции для операторов беспилотников.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По его словам, оккупанты сосредотачивают артиллерийские средства и позиции для запуска БпЛА вблизи украинской границы.
"Задача украинских воинов - разоблачать, применяя разведдроны, такие позиции, средства поражения противника для того, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины", - подчеркнул Демченко.
Он также подчеркнул эффективную работу подразделения разведывательно-ударных беспилотников Prime Сумского пограничного отряда, который наносит потери как живой силе противника, так и его огневым средствам.
Контроль над пограничной зоной остается одним из приоритетов для украинских защитников в борьбе с воздушной угрозой и проникновением диверсионно-разведывательных групп.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений. Российские войска продолжают массированные штурмы и авиаудары по позициям Сил обороны Украины и мирным населенным пунктам.
На Курском направлении за сутки там произошло 35 боевых столкновений. Россия нанесла 14 авиаударов, сбросив 34 управляемые бомбы, и осуществила 213 обстрелов, в том числе один из РСЗО
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.