ua en ru
Вс, 01 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ стягивает технику и обустраивает позиции для дронов: ГПСУ о ситуации в Курской области

Воскресенье 01 июня 2025 12:20
UA EN RU
РФ стягивает технику и обустраивает позиции для дронов: ГПСУ о ситуации в Курской области Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook.com)
Автор: Владислава Ткаченко

В Курской области Россия активизировала военную активность - перемещает технику и обустраивает новые позиции для операторов беспилотников.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, оккупанты сосредотачивают артиллерийские средства и позиции для запуска БпЛА вблизи украинской границы.

"Задача украинских воинов - разоблачать, применяя разведдроны, такие позиции, средства поражения противника для того, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины", - подчеркнул Демченко.

Он также подчеркнул эффективную работу подразделения разведывательно-ударных беспилотников Prime Сумского пограничного отряда, который наносит потери как живой силе противника, так и его огневым средствам.

Контроль над пограничной зоной остается одним из приоритетов для украинских защитников в борьбе с воздушной угрозой и проникновением диверсионно-разведывательных групп.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений. Российские войска продолжают массированные штурмы и авиаудары по позициям Сил обороны Украины и мирным населенным пунктам.

На Курском направлении за сутки там произошло 35 боевых столкновений. Россия нанесла 14 авиаударов, сбросив 34 управляемые бомбы, и осуществила 213 обстрелов, в том числе один из РСЗО

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Курская область
NEWS
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам