РФ активизировалась на нескольких направлениях: сводка Генштаба о штурмах 3 июня
С начала суток вдоль всей линии фронта состоялось 81 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Чуйковка, Дмитровка, Покровка, Турья, Поповка, Сумы, Петрушевка, Середина Буда, Белая Береза и Порозок Сумской области. Враг нанес авиационный удар по Осоевке на Сумщине.
Ситуация на фронтах
Сегодня противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Волчанска и Волчанских Хуторов на Харьковском направлении.
На Купянском направлении продолжаются три вражеских штурма позиций наших защитников в районах Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степного.
Агрессор восемь раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Колодязов, Зеленой Долины, Торского и в направлении Нового Мира.
На Краматорском направлении наши защитники отражали две атаки противника в сторону Белой Горы. Один бой продолжается.
На Торецком направлении враг восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.
На Покровском направлении произошло двадцать два боевых столкновения с противником в районах Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и в направлении Миролюбовки и Новониколаевки. До сих пор продолжается два боевых столкновения. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Коптевому.
Оккупанты семнадцать раз пытались прорваться в районах Константинополя, Новоселки, Ровнополя, Свободного Поля и в направлении Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатира на Новопавловском направлении. Авиаударам подверглись Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новомихайловка, Мирное, Комар и Федоровка.
На Гуляйпольском направлении противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Гуляйполю.
Украинские защитники отбили две атаки захватчиков вблизи Степного и Щербаков на Ореховском направлении.
На Северском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
На Курском направлении украинские защитники отбили одиннадцать атак. Кроме этого, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, применив тринадцать управляемых бомб, и совершил сто двадцать семь обстрелов.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 12 самолетов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной техники оккупантов.
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