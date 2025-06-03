ЗСУ зачистили ротний опорний пункт росіян у Курській області (відео)

Українські бійці у Курській області зачистили та захопили ротний опорний пункт російських військ. Ворожі солдати були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

Як зазначили у полку, цей ротний опорний пункт ворога прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони: бліндажі, хідники, вогневі точки.

Кілька днів по ньому працювала українська артилерія та FPV-дрони, а потім зайшла піхота.

На відео показана фінальна стадія зачистки: штурмовики 225 закидають укріплення гранатами, вибухівкою, навіть ТМ-ками, добивають оборону й беруть позицію під контроль.

"Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер - суцільна вирва і ворожі тіла в землі", - зазначили у 225 ОШП.