Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В своей записной книжке ликвидированный военный Гьонг Хонг Джонг пишет о том, что покинул свою родину и сейчас находится на территории Российской Федерации (РФ). В частности он поздравил своего армейского товарища Сонг Джи Мьонга с праздником, пожелав ему здоровья.

"Я покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", - говорится в записке.

Иллюстративное фото: ССО показали заметки бойца КНДР, которого ликвидировали в Курской области (facebook.com/usofcom)

Как пишет командование, это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота, но перевод других продолжается.

Ситуация в Курской области

Ранее южнокорейская разведка сообщала о том, что Корейская Нардоно-Демократическая Республика (КНДР) планирует отправить в Россию новых солдат. В том же числе Пхеньян планирует поставки дополнительной техники, включая дроны-камикадзе.

В конце октября Главное управление разведки Минобороны Украины отмечало, что в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских солдат.