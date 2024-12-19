ua en ru
Чт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Разведка Южной Кореи назвала потери солдат армии КНДР в Курской области

Россия, Четверг 19 декабря 2024 08:21
UA EN RU
Разведка Южной Кореи назвала потери солдат армии КНДР в Курской области Фото: армия КНДР потеряла 200 человек в Курской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных на России, погибли, а еще 1000 получили ранения в ходе ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области

Об этом заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ли сообщил, что по данным разведки, тяжелые потери объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта применения беспилотников и незнанием открытой местности, на которой им предстоит участвовать в бою.

Ли выступил после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте.

По словам Ли, расхождение в оценке числа убитых военных с данными американского военного чиновника, назвавшего несколько сотен жертв, объясняется относительно консервативным анализом Национальной разведывательной службы.

"Сообщается, что погибло не менее 100 человек, а число раненых приближается к 1000", - сказал он.

По словам Ли, имеются признаки того, что Север готовится к дополнительному развертыванию войск.

В докладе повторяются комментарии официальных лиц США и Украины о том, что потери Северной Кореи велики и что Россия использует их в больших количествах для наступления в Курской области.

По словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 000 северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне. Пхеньян также отправил более 10 000 контейнеров артиллерийских снарядов, противотанковых ракет, а также механизированных гаубиц и ракетных установок.

Ни Север, ни Россия официально не признали факт размещения войск или поставок оружия.

В июне Владимир Путин посетил Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включал пакт о взаимной обороне.

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко 18 декабря сообщил, что потери армии КНДР в Курской области уже превышают 200 человек.

Президент Владимир Зеленский сообщил 16 декабря, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Война в Украине
NEWS
Что будет с курсом доллара и вырастут ли зарплаты в Украине: прогноз на 2025 год
Что будет с курсом доллара и вырастут ли зарплаты в Украине: прогноз на 2025 год
DAILY
США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина США давят, Украина против. Дойдет ли до мобилизации с 18 лет и есть ли в этом смысл