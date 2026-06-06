Украина и РФ запустят обмен справками несмотря на разорванные дипломатические отношения, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и новый омбудсмен РФ Яна Лантратова договорились о прямом обмене официальными справками между институтами, несмотря на разорванные дипломатические отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон с участием Дмитрия Лубинца и его сообщение в Telegram .

Как будет работать обмен справками

По словам Лубинца, к Уполномоченному часто поступают запросы от граждан на получение документов из российских архивов - например, для оформления пенсионного стажа.

"Это позволит быстрее решать гражданско-правовые вопросы наших граждан" - отметил омбудсмен.

Разорванные дипломатические отношения между странами эту процедуру усложняли.

Лантратова поддержала инициативу прямого обмена справками между омбудсменами. Лубинец подчеркнул, что Украина готова предоставлять аналогичные справки для граждан РФ, проживающих на территории России.

Колонии с наихудшими условиями

Лубинец передал российской стороне перечень исправительных колоний и СИЗО, где, по украинской информации, сложилась наихудшая ситуация с правами украинских военнопленных.

"Я получил вчера предварительное заверение, что они готовы максимально быстро начать мониторинговые визиты с информированием нас, что они там увидят", - сказал омбудсмен.

Предложения по МККК и иностранным омбудсменам

Украина предложила два новых подхода к мониторингу мест содержания:

допуск Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским военнопленным, чего РФ пока не позволяет;

мониторинг с участием омбудсманов других стран - у Лубинца уже есть перечень коллег, готовых создать мониторинговую миссию.

"В обмен, по словам Лубинца, Украина готова предоставить таким миссиям доступ к российским военнопленным - "чтобы был такой паритет"."

Десятки потерянных килограммов

Стороны обсудили реагирование на нарушения прав украинских пленных - непредоставление медицинской помощи и достаточного питания.

"Мы это видим по нашим ребятам и девушкам, которые возвращаются из плена. Десятки потерянных килограммов - это именно из-за того, что элементарно не предоставляется в достаточном количестве еда", - сказал Лубинец.

Что вернули за день встречи

Кроме самой встречи, 5 июня состоялся обмен. Кроме уже известной информации об обмене, Лубинец сообщил, что российская сторона отдельно передала пятерых гражданских граждан Украины - маломобильных.

Среди них 84-летняя женщина, которая воссоединилась с дочерью.

Лубинец подчеркнул свою философию переговоров: "Я не хочу делать процесс ради процесса, делать встречи ради фотографий или видео. Я буду это делать исключительно, если будет результат".