Обмен "1000 на 1000": в ГУР сказали, кого могут вернуть из плена на втором этапе
В ГУР подтвердили подготовку к новому этапу обмена "1000 на 1000" - и уже известно, кого могут вернуть из плена РФ.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske, об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов на пресс-конференции.
Кто может войти в следующий обмен
Юсов отметил, что в российской неволе находятся разные категории украинцев. Среди них:
- пленные, которые находятся в неволе с 2022 года;
- женщины;
- тяжелобольные и тяжелораненые;
- представители различных подразделений и направлений.
По словам спикера, детали по конкретным лицам будут раскрывать только после того, как обмены будут готовы.
Ранее секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов вместе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом заявляли, что следующий обмен будет "смешанным".
Как сообщало РБК-Украина, 15 мая состоялся первый этап масштабного обмена "1000 на 1000". Тогда домой вернулись 205 украинских военных. Большинство из них провели в плену четыре года.
Тем временем в рамках того же обмена РБК-Украина сообщало, что из российской неволи удалось освободить 20 бойцов "Азова". 19 из них защищали Мариуполь.