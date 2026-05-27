Обмен "1000 на 1000": в ГУР сказали, кого могут вернуть из плена на втором этапе

13:43 27.05.2026 Ср
Следующий обмен будет "смешанным"
aimg Елена Чупровская
Обмен "1000 на 1000": в ГУР сказали, кого могут вернуть из плена на втором этапе Фото: Переговоры продолжаются: ГУР объяснил, когда раскроют детали следующего обмена
В ГУР подтвердили подготовку к новому этапу обмена "1000 на 1000" - и уже известно, кого могут вернуть из плена РФ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske, об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов на пресс-конференции.

Кто может войти в следующий обмен

Юсов отметил, что в российской неволе находятся разные категории украинцев. Среди них:

  • пленные, которые находятся в неволе с 2022 года;
  • женщины;
  • тяжелобольные и тяжелораненые;
  • представители различных подразделений и направлений.

По словам спикера, детали по конкретным лицам будут раскрывать только после того, как обмены будут готовы.

Ранее секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов вместе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом заявляли, что следующий обмен будет "смешанным".

Как сообщало РБК-Украина, 15 мая состоялся первый этап масштабного обмена "1000 на 1000". Тогда домой вернулись 205 украинских военных. Большинство из них провели в плену четыре года.

Тем временем в рамках того же обмена РБК-Украина сообщало, что из российской неволи удалось освободить 20 бойцов "Азова". 19 из них защищали Мариуполь.

Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина