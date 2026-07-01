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ВСУ уже применяют против окупантов отечественные КАБы, - Федоров

22:12 01.07.2026 Ср
2 мин
По россиянам бьют боеприпасы двух разработчиков
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ уже применяют против окупантов отечественные КАБы, - Федоров Фото: Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
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Украинские военные уже применяют против окупантов отечественные управляемые авиационные бомбы (КАБ). На фронте используют боеприпасы от двух разработчиков.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Во время выступления на Brave1 Advantage министр рассказал, что всего над созданием КАБов работают восемь отечественных команд. Боеприпасы разрабатываются в различных весовых категориях, с отличными характеристиками и принципами действия.

Федоров отметил, что путь к максимальной эффективности нового оружия еще продолжается. Однако результаты применения и статистика поражений врага на этапе испытаний уже показывают высокий потенциал и "приятно поражают".

Он также отметил, что создание собственных управляемых авиабомб является частью более широкой стратегии оборонного кластера Brave1.

По словам министра, для разработчиков была введена процедура распределения средств "80/20". В частности, 20% бюджета выделяют целенаправленно на инновационные средства, обязательно тестируемые на специализированных полигонах.

Напомним, недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель" после 17 месяцев работы. По его словам, оружие создано с нуля и оно не является копией западных или советских образцов.

По словам министра, система адаптирована для применения с боевых самолетов ВСУ, включая F-16 и Mirage. "Выравниватель" использует современные алгоритмы наведения, повышающие точность нанесения ударов.

Напомним, аналитики ISW считают, что КАБы позволят украинским военным расширить кампанию по перехвату российских сил и техники как в ближнем, так и в оперативном тылу.

Также ранее Федоров сообщал, что Украина работает над заключением прямых контрактов на закупку антибалистических ракет, чего раньше не было. Параллельно идет разработка собственного аналога вооружения.

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