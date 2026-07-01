Такого еще не было. Украина готовится сама покупать PAC-3 для Patriot

Украина работает над прямыми контрактами по закупке антибаллистических ракет, которых до этого еще не было. Кроме того, идет работа над созданием собственного аналога.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс-Украина ".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы законтрактовать напрямую закупку PAC-3, чего до этого никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время", - рассказал он.

Федоров заметил, что Киеву продолжают поступать ракеты от американских партнеров, однако их недостаточно для полного обеспечения украинской ПВО.

В то же время министр подчеркнул, что у Украины есть "конкретный план, как привлекать дополнительные ракеты и бороться за каждую ракету", а также "некоторые неочевидные решения".

Он сообщил, что благодаря Германии заключен большой контракт на сотни ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а также антибаллистические PAC-3. Их поставки стартуют со следующего года.

Вооружение взаймы

"Мы хотим сейчас уже взять у некоторых стран, так сказать, взаймы эти ракеты, для того чтобы потом вернуть", - отметил Федоров.

Он рассказал, что ранее европейские партнеры передали несколько десятков ракет, которые помогли отразить атаки в феврале-марте. При этом Украина планирует получать больше ракет благодаря прямым контрактам.

По словам министра обороны, для обеспечения противовоздушной обороны разработан конкретный план. Работа ведется по двум направлениям:

максимальный сбор и закупка ракет PAC-2 и PAC-3 с иностранных складов;

создание своей антибаллистической ракеты.

Федоров заметил, что конкретные цифры и детали разработки не разглашаются, чтобы не давать врагу дополнительную информацию. При этом он подчеркнул, что в этот процесс максимально вовлечен президент Украины.