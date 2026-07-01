ЗСУ вже застосовують проти окупантів вітчизняні КАБи, - Федоров

Українські військові вже застосовують проти окупантів вітчизняні керовані авіаційні бомби (КАБ). Наразі на фронті використовують боєприпаси від двох розробників.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Під час виступу на Brave1 Advantage міністр розповів, що загалом над створенням КАБів працюють вісім вітчизняних команд. Боєприпаси розробляють у різних вагових категоріях, з відмінними характеристиками та принципами дії.

Федоров зазначив, що шлях до максимальної ефективності новітньої зброї ще триває. Проте результати застосування та статистика уражень ворога на етапі випробувань уже показують високий потенціал і "приємно вражають".

Він також зауважив, що створення власних керованих авіабомб є частиною ширшої стратегії оборонного кластера Brave1.

За словами міністра, для розробників запровадили процедуру розподілу коштів "80/20". Зокрема, 20% бюджету виділяють цілеспрямовано на інноваційні засоби, які обов'язково тестують на спеціалізованих полігонах.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби "Вирівнювач" після 17 місяців роботи. За його словами, зброю створено з нуля і вона не є копією західних або радянських зразків.

За словами міністра, система адаптована для застосування з бойових літаків ЗСУ, включно з F-16 і Mirage. "Вирівнювач" використовує сучасні алгоритми наведення, що підвищують точність завдання ударів.