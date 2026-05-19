ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт

13:15 19.05.2026 Вт
2 мин
Чем она отличается от западных аналогов и сколько стоит?
aimg Елена Чупровская
В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт Фото: Украина получила первую управляемую авиабомбу собственного производства (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Аналитики объяснили, как первая украинская авиационная бомба изменит удары по российским войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) и комментарий компании-разработчика для Business Insider.

Читайте также: Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

"Выравниватель" - что это за оружие

Новая украинская управляемая авиабомба получила название "Выравниватель". Ее разработали участники оборонного хаба Brave1 за 17 месяцев.

Ключевые характеристики:

  • боевая часть - 250 килограммов;
  • поражает цели на десятки километров после сброса;
  • может применяться в любую погоду и любое время суток;
  • подготовка к применению занимает не более 30 минут.

Оружие оснащено современными алгоритмами наведения и совместимо с имеющимися украинскими самолетами и системами. Запускать его можно с F-16 и Mirage, однако для этого нужна дополнительная сертификация.

В ISW объяснили, как новая украинская КАБ изменит фронт

Фото: как выглядит первая украинская КАБ (скриншот t.me/zedigital)

Дешевле американского аналога

"Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения целей на десятки километров вглубь после пуска", - сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Выравниватель" стоит примерно втрое меньше, чем американский комплект Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER), сообщил представитель Brave1.

Как бомба изменит тактику ВСУ

В ISW отмечают, что новые возможности позволят украинским силам расширить кампанию по перехвату российских войск и техники в ближнем и оперативном тылу.

Аналитики отмечают: ВСУ уже успешно перехватывают российскую логистику с помощью беспилотников, но КАБ позволяет поражать укрепленные цели со значительно большим боезарядом.

Россия давно использует подобную тактику - применяет управляемые бомбы с увеличенной дальностью, чтобы держать авиацию подальше от линии фронта и от украинской ПВО. Украина, вероятно, примет этот подход, учитывая ограниченное количество самолетов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Украина разработала свою первую КАБ. Министр Федоров подтвердил, что она уже готова к боевому применению, а вскоре начнет работать по целям врага.

Также мы писали, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Война в Украине Атака дронов
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе