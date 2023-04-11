Не весной? Шмыгаль назвал новые возможные сроки контрнаступления
Украинские военные могут начать новое контрнаступление не весной, как ожидалось раньше, а летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью The Hill.
"Шмигаль в эксклюзивном интервью заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление насчет начала контрнаступления происходит изнутри Украины", - пишет издание.
Премьер подчеркнул, что наша страна не чувствует такого давления со стороны партнеров.
"Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше", - уточнил премьер.
При глава украинского правительства выразил уверенность, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов. И это уже было доказано несколько раз.
"От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться в апреле или мае.
Также мы писали, что, по словам постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит, ее страна ожидает начала контрнаступления Украины "в ближайшие недели".
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