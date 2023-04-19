ВСУ готовят возможное контрнаступление в Запорожской и Херсонской областях: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная, 18 апреля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и Спорное (25 км к югу от Кременной). 17 апреля российские блоггеры заявили, что войска РФ совершили наземные атаки вблизи Синьковки, Двугодичной (15 км северо-восточнее Купянска), Краснопоповки (5 км северо-западнее Кременной) и Кременной, а также что российские войска проводили штурмовые операции вблизи Макеевки (22 км северо-западнее Кременной) в направлении Невское (18 км северо-западнее Кременной).

Другой российский блоггер 18 апреля заявил, что российские войска совершили наземные атаки в направлении Торское, Терны, и Невское (все в пределах 14-18 км к западу или северо-западу от Кременной) и вблизи Белогоровки (12 км к югу от Кременной). На кадрах, опубликованных 17 и 18 апреля, якобы видно, как украинские силы ведут захваченную термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А в направлении Сватово-Кременная, а чеченские спецназовцы "Ахмат" отбивают атаку ВСУ вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Российские войска продолжали наступать в Бахмуте, 18 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что силы группы "Вагнера", вероятно, продвинулись поближе к Дому культуры на северо-западе Бахмута. Министерство обороны России утверждало, что войска ЧВК "Вагнера" захватили три неопределенных квартала в северном, центральном и южном Бахмуте. Российские блоггеры утверждали, что "вагнеровцы" продвинулись в северном, южном и центральном Бахмуте, включая большую часть района железнодорожного вокзала и через железную дорогу. Один российс кий блоггер утверждал, что атаки "Вагнера" на Хромово (непосредственно северо-западнее Бахмута) и Ивановское (3 км юго-западнее Бахмута) провалились.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы совершили наземные атаки в Бахмуте, и что украинские силы отразили россиян в районе Ивановского и Предтехниного (12 км юго-западнее Бахмута). Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска усилили удары по тяжелой артиллерии и авиации по Бахмуту. Украинские пограничники 18 апреля заявили, что в настоящее время в войсках ЧВК "Вагнера" не хватает артиллерийских боеприпасов. Российские источники утверждали, что начали использовать модифицированные авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные системами наведения, для ударов по Бахмуту 17 апреля.

18 апреля российские войска продолжали обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к трассе Н-20 к северо-востоку от Красногоровки (3 км к северу от Авдеевки). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли неудавшиеся наземные удары вблизи Степного (2 км севернее Авдеевки), Новокалинового (8 км севернее Авдеевки), Бердичев (4 км северо-западнее Авдеевки), Авдеевки, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее). Авдеевки) и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блогер утверждал, что российские войска совершили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (3 км северо-восточнее Авдеевки), Водяного (8 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (6 км северо-западнее города Донецка).

Украинские силы предположительно проводили ограниченные контратаки на западе Донецкой области. Российские блоггеры утверждали, что российские войска отбили украинские наземные атаки вблизи Угледара, Павловки (3 км к юго-западу от Угледара) и лесополосы к северу от Никольского (4 км к юго-востоку от Угледара), и опубликовали кадры, как российские войска наносят удары по украинских танках в этом районе. 18 апреля российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

Украинские чиновники сообщили, что русские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины. Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк заявила, что российские войска миновали восточный (левый) берег Днепра в Херсонской области, готовясь к возможному контрнаступлению украинских войск. Советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска в последнее время не совершали никаких серьезных перемещений и продолжают укреплять Мариуполь, поскольку некоторые российские силы разворачиваются из Мариуполя в другие районы, включая район Угледара. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские войска продолжают транспортировку личного состава и оборонных укреплений через Мелитополь между другими тыловыми районами и фронтом.