ВСУ поразили ключевые объекты РФ: под ударом НПЗ, ракетный корабль и командный пункт

Сил обороны Украины в ночь на 4 октября нанесли удар по ряду важных объектов и целей Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

НПЗ

Этой ночью украинские военные нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез". Он находится в городе Кириши, Ленинградской области.

"На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются", - сообщили в Генштабе.

Стоит заметить, что Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

Ракетный корабль

Кроме этого в районе Онежского озера, которое находится в Республике Карелия, поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Сейчас степень ущерба также выясняется.

Что известно о "Буяне-М"

Это российский многофункциональный военный корабль берегового базирования, предназначенный для ведения ударов по надводным целям, поддержки береговых операций и обороны прибрежной зоны. Вооружение включает крылатые ракеты "Калибр", зенитные комплексы и артиллерию, что позволяет поражать как морские, так и наземные объекты.

Другие цели

Этой ночью Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".

Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются.