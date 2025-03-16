Британия готова развернуть 10 тысяч военных в Украине, - The Times

Британия заявила союзникам, что готова направить в Украину 10 тысяч военных. Но окончательная численность иностранного контингента для Украины будет превышать это количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, об этом заявил премьер Британии Кир Стармер на встрече лидеров "коалиции желающих" в субботу, 15 марта. По словам собеседников издания, окончательная численность иностранного контингента для Украины будет "точно превышать 10 тысяч человек", которые готова отправить Британия.

Также два тральщика, передачу которых ВМС Украины анонсировала Британия. Корабли готовы к отправке в Черное море, пока Украина не может их получить, поскольку пролив Босфор закрыт.

Высокопоставленные правительственные источники сообщили, что Британии удалось заручиться поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три, которые поддерживали отправку наземных войск и раньше. Хотя основная часть сил, вероятно, поступит из Британии и Франции.

"Речь пойдет о значительной силе со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая внесет свой вклад другим способом", - сказал собеседник The Times.

Отмечается, что около 35 стран на встрече в субботу согласились предоставить оружие, логистическую и разведывательную поддержку потенциальной миротворческой миссии.