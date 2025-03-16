Если Путин играет с Трампом, он об этом пожалеет, - сенатор Грэм

Американский президент Дональд Трамп попытается убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для достижения перемирия Украиной. Однако, если глава Кремля будет пытаться обмануть Трампа, он об этом пожалеет.

Журналистка спросила, есть ли у сенатора Грэма основания полагать, что президент Трамп подпишет закон для наложения дополнительных санкций на Россию, ведь Трамп еще не применил серьезных санкций к этой стране. На это Грэм ответил, что, вероятно, Трамп ждет результатов обсуждений, которые проводит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Трамп собирается поговорить с Путиным на этой неделе. Вы не можете решить проблему, пока не поговорите с человеком, который ее создает. А проблема - это Путин. Он является хищником в отношении Украины и в целом по региону", - пояснил он.

В то же время сенатор выразил надежду, что Трамп сможет убедить Путина сесть за стол переговоров.

"Надеюсь, что президент Трамп сможет убедить Путина сесть за стол переговоров, чтобы объявить перемирие и найти решение, которое будет выгодно для обеих стран, чтобы остановить убийства. Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. И есть только один человек на планете, способный на это, и это президент Трамп. Если Путин играет с Трампом, он об этом пожалеет", - подчеркнул Грэм.