Зеленский определился с составом переговорной группы Украины
Президент Владимир Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров с партнерами. Команду возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента.
Зеленский распорядился создать делегацию Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира. В состав переговорной группы вошли:
- Андрей Ермак - руководитель Офиса президента, глава делегации;
- Андрей Сибига - министр иностранных дел;
- Рустем Умеров - министр обороны;
- Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента.
Таким составом Украина была представлена на переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.
Переговоры в Саудовской Аравии
На этой неделе, 11 марта, в Саудовской Аравии встретились делегации Украины и США. Это произошло после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.
Переговоры прошли в Джидде и длились восемь часов. По результатам переговоров США немедленно возобновили поставки военной помощи Украине, а также обмен разведывательными данными.
Кроме того, США предложили объявить 30-дневное всеобъемлющее перемирие. Украина согласилась на это. До этого президент Владимир Зеленский озвучивал предложение о режиме тишины в воздухе и на воде.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы соглашается на предложение США, но добавил, что якобы Украина использует это время на перевооружение. Для обсуждения предложения спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ездил в Москву, но не получил однозначного ответа от Путина.
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