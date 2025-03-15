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Зеленский определился с составом переговорной группы Украины

Киев, Суббота 15 марта 2025 15:44
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Зеленский определился с составом переговорной группы Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров с партнерами. Команду возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение президента.

Зеленский распорядился создать делегацию Украины для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира. В состав переговорной группы вошли:

  • Андрей Ермак - руководитель Офиса президента, глава делегации;
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел;
  • Рустем Умеров - министр обороны;
  • Павел Палиса - заместитель руководителя Офиса президента.

Таким составом Украина была представлена на переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

Переговоры в Саудовской Аравии

На этой неделе, 11 марта, в Саудовской Аравии встретились делегации Украины и США. Это произошло после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Переговоры прошли в Джидде и длились восемь часов. По результатам переговоров США немедленно возобновили поставки военной помощи Украине, а также обмен разведывательными данными.

Кроме того, США предложили объявить 30-дневное всеобъемлющее перемирие. Украина согласилась на это. До этого президент Владимир Зеленский озвучивал предложение о режиме тишины в воздухе и на воде.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы соглашается на предложение США, но добавил, что якобы Украина использует это время на перевооружение. Для обсуждения предложения спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ездил в Москву, но не получил однозначного ответа от Путина.

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