ВСУ уничтожили скрытую штурмовую технику россиян в Серебрянском лесу (видео)

Украинские военные уничтожили скрытую к штурму технику россиян в Луганской области. Оккупанты готовились к штурму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"В Луганской области пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" разрушили вражеские планы", - подписано видео.

Вероятно, оккупанты готовились к штурму и поэтому скрыли бронетехнику в Серебрянском лесу. Однако операторы дронов точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

Напомним, ранее пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. Россияне пытались прорвать линию обороны украинских защитников, но бойцы бригады "Месть" остановили наступление.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 18 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, три реактивные системы залпового огня, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня, 98 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.