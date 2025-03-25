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На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб

Вторник 25 марта 2025 07:11
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На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб Иллюстративное фото: россияне теряют много живой силы и военной техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 24 на 25 марта, российские военные потеряли на войне с Украиной 1180 солдат, 3 реактивные системы залпового огня и 98 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 905 940 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков - 10 425 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 670 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 25 190 (+61) ед;
  • РСЗО - 1341 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1117 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 759 (+118) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 824 (+98) ед;
  • специальной техники - 3785 ед.

На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, а также возле Торецка и Покровска.

Ночью российские террористы ударили ударными БпЛА по городу Изюм Харьковской области. Возник пожар на объекте гражданской нежилой инфраструктуры.

В Воздушных силах рассказали о модернизации россиянами своих БпЛА, с целью недопущения их перехвата украинскими системами РЭБ.

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