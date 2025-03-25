На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб
За последние сутки с 24 на 25 марта, российские военные потеряли на войне с Украиной 1180 солдат, 3 реактивные системы залпового огня и 98 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 905 940 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 10 425 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 21 670 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 25 190 (+61) ед;
- РСЗО - 1341 (+3) ед;
- средства ПВО - 1117 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 759 (+118) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 824 (+98) ед;
- специальной техники - 3785 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, а также возле Торецка и Покровска.
Ночью российские террористы ударили ударными БпЛА по городу Изюм Харьковской области. Возник пожар на объекте гражданской нежилой инфраструктуры.
В Воздушных силах рассказали о модернизации россиянами своих БпЛА, с целью недопущения их перехвата украинскими системами РЭБ.
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