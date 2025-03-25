На фронте за сутки уничтожены около 1200 российских солдат и 18 ББМ, - Генштаб

За последние сутки с 24 на 25 марта, российские военные потеряли на войне с Украиной 1180 солдат, 3 реактивные системы залпового огня и 98 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, а также возле Торецка и Покровска.

Ночью российские террористы ударили ударными БпЛА по городу Изюм Харьковской области. Возник пожар на объекте гражданской нежилой инфраструктуры.

В Воздушных силах рассказали о модернизации россиянами своих БпЛА, с целью недопущения их перехвата украинскими системами РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.