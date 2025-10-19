ВСУ отбили сегодня уже 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Старая Гута, Бобылевка, Нововасильевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, противник нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Тихое и в направлении Двуречанского и Бологовки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила одну атаку вблизи населенного пункта Дробышево, бой продолжается.

Одну вражескую атаку отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 15 штурмовых действий в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русиного Яра. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Родинское, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Сухой Яр, Зверево, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Воскресенка, Сечневое, Вороное, Сосновка, Новогригорьевка. Силы обороны отбили семь вражеских штурмов, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну неудачную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Плавни, бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях - без изменений.