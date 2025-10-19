ЗСУ відбили сьогодні вже 20 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські обстріли

За даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Стара Гута, Бобилівка, Нововасилівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, противник завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та в напрямку Дворічанського й Бологівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку поблизу населеного пункту Дробишеве, бій триває.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру. Чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну невдалу атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні, бій ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків - без змін.