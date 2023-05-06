ВСУ отразили российские атаки в направлении Авдеевки и Марьинки: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

5 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременной. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели неудачные наступательные действия в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной). Глава Северодонецкой военной администрации Роман Власенко сообщил о боях вблизи Кременского леса и Белогоровки.



Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западном Бахмуте в направлении Хромового. Российский блогер утверждал, что войска атаковали украинские позиции к востоку от Новомаркового (12 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовке (14 км к юго-западу от Бахмута).

ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Маркового (14 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), и Нью-Йорке (30 км юго-западнее Бахмута). Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, показывают разрушенный украинский мост через канал Северский Донец к западу от Бахмута вблизи Временного Яра. Украинские силы сохранили как минимум одну критическую наземную линию связи (GLOC) с Бахмутом.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блогер заявил, что россияне совершили неудачные наземные атаки вблизи Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Российские войска не совершали никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области 5 мая. Гиркин утверждал, что ВСУ отбили российские силы с позиций к западу от Никольского (27 км юго-западнее Донецка) к окрестностям населенного пункта во время ограниченных контратак 4 мая, хотя ISW не может подтвердить это утверждение.

"Южная ось"

ФСБ России заявила, что предотвратила украинское покушение на заместителя председателя Запорожской атомной электростанции. РФ утверждала, что ее оперативники остановили двух агентов Главного управления разведки Украины (ГУР), прежде чем они смогли напасть на неназванного члена оккупационного руководства ЗАЭС. ФСБ, вероятно, выдвинула эти заявления, чтобы запутать отчет Государственной инспекции ядерного регулирования Украины от 3 мая о том, что сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили, что российские силы разместили военное оружие, оборудование и взрывчатку в машинном зале. реактора №4.

Спутниковые снимки, размещенные между 9 апреля и 4 мая, показывают, что Россия потеряла по меньшей мере три нефтехранилища на Севастопольском нефтяном терминале. 5 мая российские войска продолжали артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения на юге Украины.

Российские власти продолжают предпринимать меры по усилению социального контроля над оккупированными территориями. Оккупационный председатель Запорожской области Евгений Балицкий, 4 мая, подписал распоряжение о запрете продажи крепких алкогольных напитков в магазинах на территории области. Он предупредил, что физические лица и предприятия, нарушающие запрет, будут оштрафованы на сумму от 20 000 до 300 000 рублей.