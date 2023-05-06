ЗСУ відбили російські атаки у напрямку Авдіївки та Мар'їнки: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

5 травня російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що окупанти вели невдалі наступальні дії в районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної). Голова Сєвєродонецької військової адміністрації Роман Власенко повідомив про бої поблизу Кремінського лісу та Білогорівки.



Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 травня, показують, що російські війська просунулися в північно-західному Бахмуті в напрямку Хромового. Російський блогер стверджував, що війська атакували українські позиції на схід від Новомаркового (12 км на північний захід від Бахмута), на захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

ЗСУ відбили російські наземні атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Маркового (14 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), і Нью-Йорку (30 км на південний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, показують зруйнований український міст через канал Сіверський Донець на захід від Бахмута поблизу Часового Яру. Українські сили зберегли щонайменше одну критичну наземну лінію зв’язку (GLOC) із Бахмутом.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер заявив, що росіяни здійснили невдалі наземні атаки поблизу Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російські війська не здійснювали жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області 5 травня. Гіркін стверджував, що ЗСУ відкинули російські сили з позицій на захід від Микільського (27 км на південний захід від Донецька) до околиць населеного пункту під час обмежених контратак 4 травня, хоча ISW не може підтвердити це твердження.

"Південна вісь"

ФСБ Росії заявила, що запобігла українському замаху на заступника голови Запорізької атомної електростанції. РФ стверджувала, що її оперативники зупинили двох агентів Головного управління розвідки України (ГУР) перед тим, як вони змогли напасти на неназваного члена окупаційного керівництва ЗАЕС. ФСБ, ймовірно, висунула ці заяви, щоб заплутати звіт Державної інспекції ядерного регулювання України від 3 травня про те, що співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС виявили, що російські сили розмістили військову зброю, обладнання та вибухівку в машинному залі. реактора № 4.

Супутникові знімки, розміщені між 9 квітня і 4 травня, показують, що Росія втратила щонайменше три нафтосховища на Севастопольському нафтовому терміналі. 5 травня російські війська продовжували артилерійський обстріл уздовж лінії зіткнення на півдні України.

Російська влада продовжує проводити заходи щодо посилення соціального контролю над окупованими територіями. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький, 4 травня, підписав розпорядження про заборону продажу міцних алкогольних напоїв у магазинах на території області. Він попередив, що фізичні особи та підприємства, які порушують заборону, будуть оштрафовані на суму від 20 000 до 300 000 рублів.