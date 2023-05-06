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Войска РФ обстреляли Никопольский район, применяют осветительные снаряды, - глава РВА

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Киев, Суббота 06 мая 2023 00:42
Войска РФ обстреляли Никопольский район, применяют осветительные снаряды, - глава РВА Фото: войска РФ обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 6 мая, нанесли артиллерийский удар по громадам Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории – активность вражеской артиллерии, находитесь в безопасных местах!", - говорится в сообщении главы Никопольской РВА.

По его словам, войска РФ освещают берег водохранилища осветительными боеприпасами, потому рекомендуется находиться в безопасных местах, возможен повторный обстрел.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 мая, российские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки был поврежден частный дом.

Кроме того, в результате вражеской атаки в Никопольском районе также пострадало фермерское хозяйство.

Также жителей Никопольского района и оккупированной территории вокруг Энергодара призвали не выходить на улицу без крайней нужды на выходных.

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