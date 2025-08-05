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ВСУ держат оборону под Покровском: Генштаб опроверг информацию об окружении

Вторник 05 августа 2025 23:02
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ВСУ держат оборону под Покровском: Генштаб опроверг информацию об окружении Фото: Генштаб опроверг информация об окружении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска держат оборону под Покровском. Информация об окружении россиянами подразделений ВСУ не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить наши войска из этого района", - сообщили в Генштабе.

В то же время там отметили, что некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Однако она абсолютно не соответствует действительности.

Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск.

Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска.

"Командованием Вооруженных Сил Украины приняты надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении", - добавили в Генштабе.

Ситуация на Покровском направлении

По данным Генштаба, сейчас россияне сосредоточили свои основные силы вокруг Покровска.

По данным американского Института изучения войны, российская армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска.

Как сообщили в ОСУВ "Хортица", вблизи Покровска сейчас идут самые тяжелые бои на фронте. Ведь захват этого города является одной из главных целей российских оккупантов.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российское руководство планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий. Две уже созданы.

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