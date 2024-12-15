ВСУ отбили массированный штурм на Северском направлении. Названы потери россиян
Украинские военные отбили массированный штурм россиян на Северском направлении 14 декабря. У оккупантов значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".
"14 декабря противник совершил 8 штурмовых попыток в полосе обороны горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - говорится в сообщении.
Как говорят военные, все вражеские атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника. А именно:
- 52 оккупанта ликвидированы;
- 37 ранены.
Кроме того, уничтожено 4 БМП, 13 мотоциклов, 4 багги, 1 МТ-ЛБ, 28 дронов-камикадзе FPV, один миномет 120 мм, 1 единица автомобильной техники, 1 дрон-камикадзе "Привет 82".
Ситуация на фронте
За сутки, 14 декабря, на фронте в Украине установлен антирекорд по количеству атак. Украинские военные насчитали 292 боевых столкновения. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском, Кураховском, Северском и Курском направлениях. На каждом из них россияне совершили не меньше 50 атак.
В частности, на Северском направлении враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации. Силами обороны Украины отражено 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.
В то же время, по данным аналитиков Института изучения войны ВСУ восстановили ранее утраченные позиции под Волчанском.
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