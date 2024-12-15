ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку. Названі втрати росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хортицький вітер ".

Крім того, знищено 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, один міномет 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки, 1 дрон-камікадзе "Привет 82".

Як кажуть військові, всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника. А саме:

Ситуація на фронті

За добу, 14 грудня, на фронті в Україні встановлено антирекорд за кількістю атак. Українські військові нарахували 292 бойових зіткнення. Найбільше окупанти атакували на Покровському, Курахівському, Сіверському та Курському напрямках. На кожному з них росіяни здійснили не менше 50 атак.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.

Водночас, за даними аналітиків Інституту вивчення війни ЗСУ відновили раніше втрачені позиції під Вовчанськом.

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