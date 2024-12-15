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ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку. Названі втрати росіян

Україна, Неділя 15 грудня 2024 14:13
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ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку. Названі втрати росіян Фото: українські військові відбили масований штурм росіян на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відбили масований штурм росіян на Сіверському напрямку 14 грудня. У окупантів значні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".

"14 грудня противник здійснив 8 штурмових спроб у смузі оборони гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", - йдеться у повідомленні.

Як кажуть військові, всі ворожі атаки були відбиті з нищівними втратами для противника. А саме:

  • 52 окупанта ліквідовано;
  • 37 поранено.

Крім того, знищено 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, один міномет 120 мм, 1 одиниця автомобільної техніки, 1 дрон-камікадзе "Привет 82".

Ситуація на фронті

За добу, 14 грудня, на фронті в Україні встановлено антирекорд за кількістю атак. Українські військові нарахували 292 бойових зіткнення. Найбільше окупанти атакували на Покровському, Курахівському, Сіверському та Курському напрямках. На кожному з них росіяни здійснили не менше 50 атак.

Зокрема, на Сіверському напрямку ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.

Водночас, за даними аналітиків Інституту вивчення війни ЗСУ відновили раніше втрачені позиції під Вовчанськом.

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