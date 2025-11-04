ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ отбили 23 вражеские атаки на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Украина, Вторник 04 ноября 2025 18:14
UA EN RU
ВСУ отбили 23 вражеские атаки на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте Фото: за вторник, 4 ноября, на фронте произошло более 100 боевых столкновений (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Ожесточенные бои на фронте продолжаются - по состоянию на 16:00 вторника, 4 ноября, произошло 103 боевых столкновения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупанты наносили удары из артиллерии по приграничным населенным пунктам. В частности под атакой были Бобылевка, Горки, Кучеровка, Васильевка, Шалигино Сумской области; Заречье, Сергеевское Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли три авиационных удара, сбросили пять управляемых авиабомб, осуществили 87 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На отдельных участках украинские военные имели частичный успех - им удалось продвинуться вперед и закрепиться.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили три вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского. Сейчас продолжаются еще четыре боевых столкновения.

На Купянском направлении РФ осуществила четыре штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное и Петропавловка. Украинские воины успешно уничтожают противника и продолжают контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали шесть раз вблизи населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Сейчас еще продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении ВСУ остановили семь наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток Россия осуществила 27 атак в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное.

ВСУ уже остановили 23 атаки, продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск. Россияне несут потери.

На Александровском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Степное, Вербовое, Егоровка, Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одну атаку россиян в районе Новониколаевки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении пока произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении РФ осуществила одну неудачную попытку прорвать оборону украинских защитников в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация осталась неизменной.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили четыре района сосредоточения личного состава россиян. Кроме того, было уничтожено средство противовоздушной обороны, пункт управления БпЛА и пять артиллерийских систем врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 840 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация фронт Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Ряд областей снова увеличил отключение света: актуальные графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место