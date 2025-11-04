ЗСУ відбили 23 ворожі атаки на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

Запеклі бої на фронті тривають - станом на 16:00 вівторка, 4 листопада, відбулося 103 бойові зіткнення.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські окупанти завдавали ударів з артилерії по прикордонних населених пунктах. Зокрема під атакою були Бобилівка, Гірки, Кучерівка, Василівка, Шалигине Сумської області; Заріччя, Сергіївське Чернігівської області.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни завдали три авіаційних удари, скинули п’ять керованих авіабомб, здійснили 87 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На окремих ділянках українські військові мали частковий успіх - їм вдалося просунутись уперед та закріпитись.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили три ворожі атаки в районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського. Наразі тривають ще чотири бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку РФ здійснила чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка. Українські воїни успішно знищують противника та продовжують контрдиверсійні заходи у районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку окупанти атакували шість разів поблизу населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Наразі ще тривають два бойових зіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ зупинили сім наступальних дій росіян в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби Росія здійснила 27 атак у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

ЗСУ вже зупинили 23 атаки, продовжуються пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ. Росіяни зазнають втрат.

На Олександрівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Єгорівка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили одну атаку росіян у районі Новомиколаївки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку наразі відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку РФ здійснила одну невдалу спробу прорвати оборону українських захисників у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту ситуація залишилася незмінною.