Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов на Купянском, Торецком, Покровском и Курахово направлениях. Также войска РФ из Курской области пересекли границу и продвинулись на запад от села Журавки Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 13 января отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ в рамках своих усилий по ликвидации "украинского плацдарма" в Курской области недавно перешли на север Сумской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что российские захватчики пересекли международную границу и продвинулись на запад от Журавки (село Журавка Хотинской поселковой громады Сумского района расположено практически на границе с РФ).

Село Журавка на карте (фото: google.com/maps/place)

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска перешли в Сумскую область в рамках своих усилий, чтобы обойти Николаево-Дарьино (к востоку от Суджи) с юга.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ также продвинулись на север Сумской области в районе села Проходы, но в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Село Проходы на карте (фото: google.com/maps/place)

Войска РФ 12 января продолжали наступательные действия в пределах основного "украинского плацдарма", но не продвинулись.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что ВСУ сохраняют позиции в Погребках (к северо-западу от Суджи), несмотря на недавние заявления о захвате населенного пункта россиянами.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы отбили украинскую атаку возле Русского Поречья.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 12 января заявил, что власти продолжают мероприятия по тушению пожара на государственном нефтехранилище "Комбинат Кристалл" вблизи Энгельса после удара украинского беспилотника в ночь на 8 января.

Российский инсайдерский источник ISW утверждает, что огонь уничтожил три топливные цистерны, содержащие 120 000 кубометров топлива, и повредил шесть дополнительных топливных баков.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 12 января продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

11 и 12 января войска РФ наступали в направлении Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ якобы неудачно контратаковали вблизи Липцов.

Представитель Харьковской оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) подполковник Евгений Романов заявил, что оккупанты постоянно пополняют запасы и восполняют потери на Харьковском направлении.

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 11 января показывают, что россияне продвинулись в северо-западной части Петропавловки (к востоку от Купянска).

12 января в Минобороны РФ заявили о захвате села Калиново (к северу от Купянска), а российский блогер утверждал, что до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в этом населенном пункте проживало менее 10 человек.

Российские захватчики продолжали наступать в районе Голубовки, Двуречной, возле Синьковки, Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки 11 и 12 января.

Войска РФ недавно совершили два механизированных штурма размером в усиленные роты к северо-востоку от Боровой, но не продвинулись.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что ВСУ отбили усиленную механизированную атаку россиян к западу от Вишневого (к северо-востоку от Боровой).

Украинская бригада, которая отражала атаку, сообщила, что части российской 4-й танковой дивизии 8 и 9 января дважды атаковали позиции ВСУ с четырех направлений, и что атака была отбита благодаря работе артиллерии, беспилотников и противотанковых мин.

Бригада ВСУ сообщила, что уничтожила 20 российских танков и других единиц бронетехники, но не уточнила общее количество техники, которую враг использовал во время штурма.

Спикер бригады ВСУ заявил, что оккупанты не проводили крупного механизированного штурма в этом районе в течение нескольких месяцев, и отметил, что войска РФ во время штурма использовали танки Т-72 и Т-80.

Он также рассказал, что российские захватчики пытались защитить танки и бронетехнику с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но ВСУ смогли использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), чтобы поразить машины, и применили другие "решения" для того, чтобы обойти российские препятствия РЭБ.

Войска РФ продолжали штурмы возле Загрызово, Зеленого Гая, Первомайского, Копанки, Новоегоровки и Макеевки 11 и 12 января.

Российские оккупанты 12 января продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

11 и 12 января войска РФ наступали в районе Тернов, Заречного и Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 11 и 12 января продолжали наступательные операции в районе Григорьевки и Белогоровки (обе к северо-востоку от Северска), но не продвинулись.

12 января войска РФ наступали в районе Часового Яра, но также - не продвинулись.

11 и 12 января российские захватчики вели наступательные операции в пределах и вблизи самого Часового Яра, возле Белой Горы и Ступочек.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют в Часовом Яре.

Российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись в микрорайон Северный (восточная часть Часового Яра) и заняли около 20% огнеупорного завода в центре города, но в ISW не нашли подтверждения.

В ОСГВ "Хортица" ВСУ рассказали, что враг использовал неустановленное количество единиц бронетехники для поддержки наступательных операций в Часовом Яру, и что украинские защитники уничтожили одну единицу бронетехники противника.

Войска РФ недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что оккупанты продвинулись в северо-западной части города.

11 и 12 января российские захватчики наступали возле самого Торецка, в районе Делиевки и Щербиновки.

Российский источник ISW утверждал, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали в Щербиновке.

Российский "военкор" рассказывал, что боевые действия переместились на западную и северо-западную часть Торецка, где путинские войска атакуют небольшими группами пехоты.

Российский блогер также утверждал, что военное командование РФ недавно перебросило резервы в Торецк, удвоив количество маневренных групп, участвующих в штурме.

Украинская бригада, которая действовала вблизи Торецка, опубликовала фотографии, на которых изображены военные РФ в гражданской одежде в населенном пункте. В ISW обращают внимание, что если это подтвердится, это является военным преступлением.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к западу от Нововасильевки (на юго-запад от Покровска).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска захватили Зеленое (к югу от Покровска) и продвинулись на юг от Нововасильевки, в пределах 1 км от Удачного и на северо-запад от Соленого (все к юго-западу от Покровска), но в ISW не нашли подтверждения.

В ОСГВ ВСУ "Хортица" 12 января сообщили, что оккупанты совершили механизированный штурм возле Ясенового (юго-западнее Покровска), и что украинские воины уничтожили один танк и две бронемашины.

Войска РФ продолжали наступательные действия под самым Покровском, возле Барановки, Тарасовки, Новоалександровки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Нового Труда, Зеленого, Зверево, Удачного, Успеновки, Нововасильевки, Новоандреевки, Новоелизаветовки, Серебряного, Ясеново и Котлино 11 и 12 января.

Спикер ОСГВ ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытаются обойти Покровск, продвигаясь через небольшие населенные пункты к югу от Покровска, и перекрыть украинские наземные линии связи.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховом направлении. Геолокационные кадры от 11 января показывают, что россияне недавно оккупировали Янтарное (к юго-западу от Курахово).

В Минобороны РФ 12 января заявили о захвате села Янтарное.

Войска РФ продолжали наступать вблизи Шевченко, возле Дачного, Янтарного, Константинопольского и Константинополя 11 и 12 января.

12 января войска РФ продолжали наступать в направлении Большой Новоселки, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали возле самой Большой Новоселки, возле Нескучного и Новоселки 11 и 12 января.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали в Новом Комаре (к северу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 12 января.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия на Днепровском направлении 11 и 12 января, но не продвинулись.

Спикер Южной группировки войск ВСУ Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что россияне чаще всего пытаются наступать на острова Казацкий, Большой Потемкин и Забич, чтобы создать плацдармы для будущих атак на правый берег Херсонской области.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что российские оккупанты активно давили на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.

Добавим, вчера эксперты ISW в своем отчете привели рассказ военного ВСУ для газеты Washington Post в публикации от 11 января о том, что россияне, проводя атаки в Курской области, пересекли международную границу с Украиной в "нескольких" неопределенных районах, но украинские защитники отбили эти позиции.