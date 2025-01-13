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Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Понедельник 13 января 2025 02:06
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Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов на Купянском, Торецком, Покровском и Курахово направлениях. Также войска РФ из Курской области пересекли границу и продвинулись на запад от села Журавки Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 13 января отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ в рамках своих усилий по ликвидации "украинского плацдарма" в Курской области недавно перешли на север Сумской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что российские захватчики пересекли международную границу и продвинулись на запад от Журавки (село Журавка Хотинской поселковой громады Сумского района расположено практически на границе с РФ).

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Село Журавка на карте (фото: google.com/maps/place)

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска перешли в Сумскую область в рамках своих усилий, чтобы обойти Николаево-Дарьино (к востоку от Суджи) с юга.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ также продвинулись на север Сумской области в районе села Проходы, но в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Село Проходы на карте (фото: google.com/maps/place)

Войска РФ 12 января продолжали наступательные действия в пределах основного "украинского плацдарма", но не продвинулись.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что ВСУ сохраняют позиции в Погребках (к северо-западу от Суджи), несмотря на недавние заявления о захвате населенного пункта россиянами.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы отбили украинскую атаку возле Русского Поречья.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 12 января заявил, что власти продолжают мероприятия по тушению пожара на государственном нефтехранилище "Комбинат Кристалл" вблизи Энгельса после удара украинского беспилотника в ночь на 8 января.

Российский инсайдерский источник ISW утверждает, что огонь уничтожил три топливные цистерны, содержащие 120 000 кубометров топлива, и повредил шесть дополнительных топливных баков.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 12 января продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

11 и 12 января войска РФ наступали в направлении Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ якобы неудачно контратаковали вблизи Липцов.

Представитель Харьковской оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) подполковник Евгений Романов заявил, что оккупанты постоянно пополняют запасы и восполняют потери на Харьковском направлении.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 11 января показывают, что россияне продвинулись в северо-западной части Петропавловки (к востоку от Купянска).

12 января в Минобороны РФ заявили о захвате села Калиново (к северу от Купянска), а российский блогер утверждал, что до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в этом населенном пункте проживало менее 10 человек.

Российские захватчики продолжали наступать в районе Голубовки, Двуречной, возле Синьковки, Петропавловки, Песчаного и Степной Новоселовки 11 и 12 января.

Войска РФ недавно совершили два механизированных штурма размером в усиленные роты к северо-востоку от Боровой, но не продвинулись.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что ВСУ отбили усиленную механизированную атаку россиян к западу от Вишневого (к северо-востоку от Боровой).

Украинская бригада, которая отражала атаку, сообщила, что части российской 4-й танковой дивизии 8 и 9 января дважды атаковали позиции ВСУ с четырех направлений, и что атака была отбита благодаря работе артиллерии, беспилотников и противотанковых мин.

Бригада ВСУ сообщила, что уничтожила 20 российских танков и других единиц бронетехники, но не уточнила общее количество техники, которую враг использовал во время штурма.

Спикер бригады ВСУ заявил, что оккупанты не проводили крупного механизированного штурма в этом районе в течение нескольких месяцев, и отметил, что войска РФ во время штурма использовали танки Т-72 и Т-80.

Он также рассказал, что российские захватчики пытались защитить танки и бронетехнику с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но ВСУ смогли использовать противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), чтобы поразить машины, и применили другие "решения" для того, чтобы обойти российские препятствия РЭБ.

Войска РФ продолжали штурмы возле Загрызово, Зеленого Гая, Первомайского, Копанки, Новоегоровки и Макеевки 11 и 12 января.

Российские оккупанты 12 января продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

11 и 12 января войска РФ наступали в районе Тернов, Заречного и Серебрянского леса.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 11 и 12 января продолжали наступательные операции в районе Григорьевки и Белогоровки (обе к северо-востоку от Северска), но не продвинулись.

12 января войска РФ наступали в районе Часового Яра, но также - не продвинулись.

11 и 12 января российские захватчики вели наступательные операции в пределах и вблизи самого Часового Яра, возле Белой Горы и Ступочек.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют в Часовом Яре.

Российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись в микрорайон Северный (восточная часть Часового Яра) и заняли около 20% огнеупорного завода в центре города, но в ISW не нашли подтверждения.

В ОСГВ "Хортица" ВСУ рассказали, что враг использовал неустановленное количество единиц бронетехники для поддержки наступательных операций в Часовом Яру, и что украинские защитники уничтожили одну единицу бронетехники противника.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, показывают, что оккупанты продвинулись в северо-западной части города.

11 и 12 января российские захватчики наступали возле самого Торецка, в районе Делиевки и Щербиновки.

Российский источник ISW утверждал, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали в Щербиновке.

Российский "военкор" рассказывал, что боевые действия переместились на западную и северо-западную часть Торецка, где путинские войска атакуют небольшими группами пехоты.

Российский блогер также утверждал, что военное командование РФ недавно перебросило резервы в Торецк, удвоив количество маневренных групп, участвующих в штурме.

Украинская бригада, которая действовала вблизи Торецка, опубликовала фотографии, на которых изображены военные РФ в гражданской одежде в населенном пункте. В ISW обращают внимание, что если это подтвердится, это является военным преступлением.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 11 января, свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к западу от Нововасильевки (на юго-запад от Покровска).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска захватили Зеленое (к югу от Покровска) и продвинулись на юг от Нововасильевки, в пределах 1 км от Удачного и на северо-запад от Соленого (все к юго-западу от Покровска), но в ISW не нашли подтверждения.

В ОСГВ ВСУ "Хортица" 12 января сообщили, что оккупанты совершили механизированный штурм возле Ясенового (юго-западнее Покровска), и что украинские воины уничтожили один танк и две бронемашины.

Войска РФ продолжали наступательные действия под самым Покровском, возле Барановки, Тарасовки, Новоалександровки, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Нового Труда, Зеленого, Зверево, Удачного, Успеновки, Нововасильевки, Новоандреевки, Новоелизаветовки, Серебряного, Ясеново и Котлино 11 и 12 января.

Спикер ОСГВ ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытаются обойти Покровск, продвигаясь через небольшие населенные пункты к югу от Покровска, и перекрыть украинские наземные линии связи.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховом направлении. Геолокационные кадры от 11 января показывают, что россияне недавно оккупировали Янтарное (к юго-западу от Курахово).

В Минобороны РФ 12 января заявили о захвате села Янтарное.

Войска РФ продолжали наступать вблизи Шевченко, возле Дачного, Янтарного, Константинопольского и Константинополя 11 и 12 января.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

12 января войска РФ продолжали наступать в направлении Большой Новоселки, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали возле самой Большой Новоселки, возле Нескучного и Новоселки 11 и 12 января.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали в Новом Комаре (к северу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 12 января.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Российские оккупанты продолжали наступательные действия на Днепровском направлении 11 и 12 января, но не продвинулись.

Спикер Южной группировки войск ВСУ Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что россияне чаще всего пытаются наступать на острова Казацкий, Большой Потемкин и Забич, чтобы создать плацдармы для будущих атак на правый берег Херсонской области.

Оккупанты давят на четырех направлениях и зашли на север Сумской области: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что российские оккупанты активно давили на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях, а также в Курской области.

Добавим, вчера эксперты ISW в своем отчете привели рассказ военного ВСУ для газеты Washington Post в публикации от 11 января о том, что россияне, проводя атаки в Курской области, пересекли международную границу с Украиной в "нескольких" неопределенных районах, но украинские защитники отбили эти позиции.

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