В Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов и произошел сильный пожар: что известно

В районе города Энгельс Саратовской области (РФ) в ночь на 8 января прогремела серия взрывов на фоне воздушной атаки с применением беспилотников. После этого вспыхнул сильный пожар, вероятно на нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и российские Telegram-каналы.

По словам представителя власти этого российского региона, была угроза БПЛА для области. В регионе началась работа сил и средств противовоздушной обороны.

Позже саратовский губернатор заявил якобы о "сбитых" беспилотниках.

"Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", - говорится в публикации российского чиновника в сети.

Между тем Telegram-канал Shot пишет об от 5 до 12 "сильных взрывах", которые были слышны жителям Энгельса. Однако позже было уточнение на канале, что взрывов было около 40.

Также росмедиа рассказывают о зареве от пожара.

А Telegram-канал Mash обнародовал видео момент пролета беспилотника в сторону Энгельса. По его данным, из-за обломков "начался пожар в районе нефтебазы".

О горящем нефтеобъекте в Энгельсе сообщает и канал Exilenova+ вместе с публикацией кадров из города. Добавим, в сети распространили ряд фото и видео об этой ночной "бавовне".

Также российская сторона не заявляла о возможных пострадавших на фоне дроновой атаки и работы ПВО в Энгельсе этой ночью.

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