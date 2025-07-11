ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ

В ночь на 11 июля подразделения Вооруженные силы Украины поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, это предприятие выполняет полный спектр работ для российской армии - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ. На территории завода зафиксированы взрывы и пожар.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова.

Это предприятие специализируется на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Дроны атакуют Россию

Российские Telegram-каналы сообщили, что 11 июля беспилотники атаковали предприятие по производству дронов "Кронштадт", расположенное в городе Дубна Московской области.

Известно также, что в конце мая 2025 года предприятие "Кронштадт" уже подвергалось атаке беспилотников.

На официальном сайте компании указано, что она более 15 лет разрабатывает собственные инженерные и информационные технологии в сфере беспилотных систем, которые пользуются спросом как на российском, так и на международном рынках.

По неподтвержденным данным, на предприятии "Кронштадт" изготавливают, в частности, ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты "Орион".