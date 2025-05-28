Удары по производству БПЛА: в Подмосковье поражен завод "Кронштадт"

В Московской области (РФ) взрывы из-за атаки беспилотников, начавшейся ночью, продолжают раздаваться и утром. Одним из городов, где произошли попадания БПЛА, стала Дубна - там было поражено предприятие по производству дронов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Астра " и Telegram-каналы.

В интернете утром в среду, 28 мая, были обнародованы кадры с моментом попадания БПЛА по зданию завода "Кронштадт".

Как пишут росСМИ, об ударах по данному предприятию рассказали жители подмосковной Дубны.

Отмечается, что завод "Кронштадт" специализируется, в частности, на разработке и производстве беспилотников.

На официальном сайте предприятия указывается, что оно "более 15 лет развивает собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке".

По неподтвержденным данным, на "Кронштадте" производят, среди прочего, ударно-разведывательные БПЛА "Орион".

Также в росмедиа и в Telegram-каналах обращают внимание, что сегодня в Московской области под удары БПЛА попали ключевые в регионе предприятия-производители дронов.

Атаковано еще одно предприятие-разработчик дронов

Так как кроме "прилета" в завод "Кронштадт" в городе Дубна, также ранее была поражена территория технопарка "ЭЛМА" в Зеленограде (один из округов Москвы). Там также произошел пожар после взрыва. Российская сторона заявляет, что горел автомобиль, расположенный на территории объекта.

По данным СМИ, предприятие "ЭЛМА" также вовлечено в производство беспилотных систем. На сайте технопарка рассказывается, что оно специализируется на "производстве изделий электронной техники, выпуске контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработке различных материалов, научно-исследовательской деятельности, сфере информационных технологий, производстве товаров народного потребления".

Взрывы в Подмосковье и Москве 28 мая из-за атаки БПЛА

Напомним, этой ночью, 28 мая, в нескольких городах в Подмосковье раздавались взрывы из-за работы ПВО на фоне атаки беспилотников. Местные власти заявляли о якобы сбитии БПЛА, которые летели в сторону Москвы.

Была приостановлена работа московских аэропортов: "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".

О взрывах сообщали, в частности, в Подольске, Троицке и Раменском в Московской области.

Подробнее о сегодняшней массированной атаке БПЛА на Моску и область - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.