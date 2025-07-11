Под Москвой поразили важный авиационный завод: что он производит

Авиационный завод под Москвой подвергся очередному удару. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31 и задействован в модернизации "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

"Под ударом был Луховичский авиационный завод в Московской области", - написал он.

По его данным, завод специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ.

Коваленко добавил, что завод также задействован в цикле модернизации БПЛА герань/шахед.