Под Москвой поразили важный авиационный завод: что он производит
Авиационный завод под Москвой подвергся очередному удару. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31 и задействован в модернизации "шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
"Под ударом был Луховичский авиационный завод в Московской области", - написал он.
По его данным, завод специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ.
Коваленко добавил, что завод также задействован в цикле модернизации БПЛА герань/шахед.
Напомним, российские Telegram-каналы сообщили, что 11 июля дроны атаковали предприятие по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.
Также известно, что предприятие "Кронштадт" находилось под атакой дронов в конце мая 2025 года.
На официальном сайте предприятия указывается, что оно "более 15 лет развивает собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке".
По неподтвержденным данным, на "Кронштадте" производят, среди прочего, ударно-разведывательные БПЛА "Орион".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.