ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Под Москвой поразили важный авиационный завод: что он производит

Украина, Пятница 11 июля 2025 13:03
UA EN RU
Под Москвой поразили важный авиационный завод: что он производит Фото: Дроны поразили Луховичский авиационный завод (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Авиационный завод под Москвой подвергся очередному удару. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31 и задействован в модернизации "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Под ударом был Луховичский авиационный завод в Московской области", - написал он.

По его данным, завод специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ.

Коваленко добавил, что завод также задействован в цикле модернизации БПЛА герань/шахед.

Напомним, российские Telegram-каналы сообщили, что 11 июля дроны атаковали предприятие по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.

Также известно, что предприятие "Кронштадт" находилось под атакой дронов в конце мая 2025 года.

На официальном сайте предприятия указывается, что оно "более 15 лет развивает собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке".

По неподтвержденным данным, на "Кронштадте" производят, среди прочего, ударно-разведывательные БПЛА "Орион".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине СНБО
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом