В Запорожской области поражен ж/д маршрут оккупантов, горит поезд с цистернами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Силы обороны Украины уничтожили грузовой поезд оккупантов, который перевозил топливо через оккупированную Запорожскую область.

После атаки от железнодорожного сообщения на этом направлении остались только руины - ничего живого не осталось.

"Кто там спрашивал, почему русня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь", - отметил Андрющенко.

Фото: ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами в Запорожской области (t.me/andriyshTime)

Это стало показательным ударом по логистике врага и еще раз подтвердило эффективность украинских военных в локализации ключевых транспортных маршрутов.