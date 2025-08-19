ua en ru
В Запорожской области поражен ж/д маршрут оккупантов, горит поезд с цистернами

Вторник 19 августа 2025 11:48
В Запорожской области поражен ж/д маршрут оккупантов, горит поезд с цистернами Фото: ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Силы обороны Украины уничтожили грузовой поезд оккупантов, который перевозил топливо через оккупированную Запорожскую область.

После атаки от железнодорожного сообщения на этом направлении остались только руины - ничего живого не осталось.

"Кто там спрашивал, почему русня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь", - отметил Андрющенко.

Фото: ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами в Запорожской области (t.me/andriyshTime)

Это стало показательным ударом по логистике врага и еще раз подтвердило эффективность украинских военных в локализации ключевых транспортных маршрутов.

Ситуация на фронте

Напомним, что за минувшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Больше всего атак враг проводил на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.

Также украинские воины обезвредили 66 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 209 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

