У Запорізькій області уражено залізничне сполучення окупантів, горить потяг з цистернами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Сили оборони України знищили вантажний потяг окупантів, який перевозив паливо через окуповану Запорізькуобласть.

Після атаки від залізничного сполучення на цьому напрямку залишилися лише руїни - нічого живого не залишилось.

"Хто там питав, чому русня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат", - зазначив Андрющенко.

Фото: ЗСУ знищили вантажний потяг РФ з цистернами у Запорізькій області (t.me/andriyshTime)

Це стало показовим ударом по логістиці ворога та ще раз підтвердила ефективність українських військових у локалізації ключових транспортних маршрутів.