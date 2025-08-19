ua en ru
Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и 66 артсистем, - Генштаб

Украина, Вторник 19 августа 2025 08:29
Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и 66 артсистем, - Генштаб Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 890 солдат. Также украинские военные уничтожили 66 артсистем, более 200 дронов и автотехнику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 071 780 (+890) чел;
  • танков - 11 118 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 148 ед;
  • артиллерийских систем - 31 698 (+66) ед;
  • РСЗО - 1470 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1208;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 894 (+209);
  • крылатые ракеты - 3558;
  • корабли/катера - 28;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 59 060 (+123);
  • специальная техника - 3943 (+1).

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 18 августа, в течение суток на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновений. На Покровском направлении ВСУ отбили 48 атак РФ, а всего на этом направлении было 52 боя.

"На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две пушки, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков", - сообщали в Генштабе.

Детально об отчете за прошедший день - читайте в материале РБК-Украина.

