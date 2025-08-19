Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и 66 артсистем, - Генштаб

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 890 солдат. Также украинские военные уничтожили 66 артсистем, более 200 дронов и автотехнику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 18 августа, в течение суток на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновений. На Покровском направлении ВСУ отбили 48 атак РФ, а всего на этом направлении было 52 боя.

"На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две пушки, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков", - сообщали в Генштабе.

