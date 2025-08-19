Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и 66 артсистем, - Генштаб
За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 890 солдат. Также украинские военные уничтожили 66 артсистем, более 200 дронов и автотехнику противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 071 780 (+890) чел;
- танков - 11 118 ед;
- боевых бронированных машин - 23 148 ед;
- артиллерийских систем - 31 698 (+66) ед;
- РСЗО - 1470 (+1) ед;
- средства ПВО - 1208;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 894 (+209);
- крылатые ракеты - 3558;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 59 060 (+123);
- специальная техника - 3943 (+1).
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 18 августа, в течение суток на фронте было зафиксировано 133 боевых столкновений. На Покровском направлении ВСУ отбили 48 атак РФ, а всего на этом направлении было 52 боя.
"На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две пушки, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков", - сообщали в Генштабе.
Детально об отчете за прошедший день - читайте в материале РБК-Украина.