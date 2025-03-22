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Появились спутниковые снимки масштабного пожара на газоизмерительной станции в Судже

Суджа, Суббота 22 марта 2025 14:14
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Появились спутниковые снимки масштабного пожара на газоизмерительной станции в Судже Фото: в сети показали спутниковые снимки пожара на ГИС "Суджа" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Станцию атаковали россияне накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Пожар на станции в Судже начался вечером 20 марта. Россияне заявили, что якобы Силы обороны обстреляли ГИС.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг вбросы российских захватчиков. В ВСУ отметили, что россияне сами ударили по газоизмерительной станции "Суджа" из артиллерии, и это не первый обстрел. Летом прошлого года станция была атакована управляемыми авиабомбами, а на этой неделе россияне снова ударили по ней КАБами.

Также известно, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения подразделений.

Напомним, что через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области осуществлял транзит российского газа в Европу. С 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит газа из РФ в Европу и Молдову.

Силы обороны Украины взяли под контроль ГИС в Судже летом 2024 года после начала Курской операции.

Как известно, поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.

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Курская область Суджа Пожар
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