Появились спутниковые снимки масштабного пожара на газоизмерительной станции в Судже
В сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Станцию атаковали россияне накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Пожар на станции в Судже начался вечером 20 марта. Россияне заявили, что якобы Силы обороны обстреляли ГИС.
Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг вбросы российских захватчиков. В ВСУ отметили, что россияне сами ударили по газоизмерительной станции "Суджа" из артиллерии, и это не первый обстрел. Летом прошлого года станция была атакована управляемыми авиабомбами, а на этой неделе россияне снова ударили по ней КАБами.
Также известно, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения подразделений.
Напомним, что через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области осуществлял транзит российского газа в Европу. С 1 января 2025 года Украина официально прекратила транзит газа из РФ в Европу и Молдову.
Силы обороны Украины взяли под контроль ГИС в Судже летом 2024 года после начала Курской операции.
Как известно, поздно вечером 20 марта на станции вспыхнул масштабный пожар. Огонь был виден в Курске, Белгороде и на границе с Сумской областью.
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