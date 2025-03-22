Появились спутниковые снимки масштабного пожара на газоизмерительной станции в Судже

В сети показали спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Станцию атаковали россияне накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Пожар на станции в Судже начался вечером 20 марта. Россияне заявили, что якобы Силы обороны обстреляли ГИС.



Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг вбросы российских захватчиков. В ВСУ отметили, что россияне сами ударили по газоизмерительной станции "Суджа" из артиллерии, и это не первый обстрел. Летом прошлого года станция была атакована управляемыми авиабомбами, а на этой неделе россияне снова ударили по ней КАБами. Также известно, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения подразделений.