За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1200 солдат и около 100 артсистем, - Генштаб
За последние сутки с 21 на 22 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1210 солдат и 294 единицы техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 902 010 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 10 403 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 21 609 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 24 944 (+96) ед;
- РСЗО - 1327 (+3) ед;
- средства ПВО - 1111 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 338 (+258) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 425 (+166) ед;
- специальной техники - 3782 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Белгородской области, однако россияне давят в Сумской и Донецкой областях.
Вечером накануне российский агрессор ударил из авиации по границе Сумской области. На месте прилетов возник масштабный пожар, разрушены дома.
Ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Киеве обломки сбитого БпЛА упали на крышу многоквартирного дома, произошло возгорание.
Кроме того, вечером 21 марта, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате атаки погибли три человека.
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