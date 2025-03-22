За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1200 солдат и около 100 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 21 на 22 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1210 солдат и 294 единицы техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Белгородской области, однако россияне давят в Сумской и Донецкой областях.

Вечером накануне российский агрессор ударил из авиации по границе Сумской области. На месте прилетов возник масштабный пожар, разрушены дома.

Ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве обломки сбитого БпЛА упали на крышу многоквартирного дома, произошло возгорание.

Кроме того, вечером 21 марта, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате атаки погибли три человека.

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