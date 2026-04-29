ВСУ ударили по аэродрому "Кача" и нефтебазе в Симферополе

По данным военных, удары произошли в течение вчерашнего дня и в ночь на 29 апреля.

В частности, украинские подразделения поразили важные элементы системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.

На аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4".

Кроме того, в районе Тихоновки Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Тор".

Также Силы обороны нанесли удары по объектам обеспечения оккупантов.

Речь идет о складе боеприпасов в районе Первомайского и нефтебазе "ТЭС" в Симферополе на временно оккупированной территории Крыма.

Особое внимание украинские военные уделяют поражениюсистем управления беспилотниками противника.

Пункты управления БпЛА были поражены в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Тихоновки в Запорожской области, а также в Бондаревском, Комаре и вблизи села Запорожье Донецкой области.

Кроме того, поражение зафиксировано в районе Теткино Курской области РФ.

Также поражены мастерские подразделений беспилотников в районах Бондаревского Донецкой области и Бурчака Запорожской области.

Отдельно украинские подразделения ударили по командно-наблюдательному пункту противника в районе Покровска.

"Силы обороны Украины продолжат системную работу по снижению боевых возможностей противника и разрушению его военной инфраструктуры", - подытожили в Генштабе.