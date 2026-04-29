ВСУ ударили по аэродрому "Кача" и нефтебазе в Симферополе

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам РФ - под огнем оказались ПВО, логистика и управление дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, удары произошли в течение вчерашнего дня и в ночь на 29 апреля.
В частности, украинские подразделения поразили важные элементы системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.
На аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4".
Кроме того, в районе Тихоновки Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Тор".
Также Силы обороны нанесли удары по объектам обеспечения оккупантов.
Речь идет о складе боеприпасов в районе Первомайского и нефтебазе "ТЭС" в Симферополе на временно оккупированной территории Крыма.
Особое внимание украинские военные уделяют поражениюсистем управления беспилотниками противника.
Пункты управления БпЛА были поражены в районах Гуляйполя, Железнодорожного и Тихоновки в Запорожской области, а также в Бондаревском, Комаре и вблизи села Запорожье Донецкой области.
Кроме того, поражение зафиксировано в районе Теткино Курской области РФ.
Также поражены мастерские подразделений беспилотников в районах Бондаревского Донецкой области и Бурчака Запорожской области.
Отдельно украинские подразделения ударили по командно-наблюдательному пункту противника в районе Покровска.
"Силы обороны Украины продолжат системную работу по снижению боевых возможностей противника и разрушению его военной инфраструктуры", - подытожили в Генштабе.
Кроме того, утром 29 апреля беспилотники атаковали сразу два российских города - Орск и Пермь.
Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании. Орск расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.