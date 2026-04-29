UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ЗСУ вдарили по аеродрому "Кача" й нафтобазі у Сімферополі

18:16 29.04.2026 Ср
2 хв
Під вогнем опинилися ППО, пункти управління дронами та логістика окупантів
aimg Марія Науменко
Фото: оператор БПЛА (Getty Images)

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах РФ - під вогнем опинилися ППО, логістика і управління дронами.

За даними військових, удари відбулися впродовж вчорашнього дня та в ніч на 29 квітня.

Зокрема, українські підрозділи уразили важливі елементи системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

На аеродромі "Кача" у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Крім того, у районі Тихонівки Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Тор".

Також Сили оборони завдали ударів по об'єктах забезпечення окупантів.

Йдеться про склад боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазу "ТЕС" у Сімферополі на тимчасово окупованій території Криму.

Окрему увагу українські військові приділяють ураженню систем управління безпілотниками противника.

Пункти управління БпЛА було уражено в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки у Запорізькій області, а також у Бондаревському, Комарі та поблизу села Запоріжжя на Донеччині.

Крім того, ураження зафіксовано в районі Тьоткіного Курської області РФ.

Також уражено майстерні підрозділів безпілотників у районах Бондаревського Донецької області та Бурчака Запорізької області.

Окремо українські підрозділи вдарили по командно-спостережному пункту противника в районі Покровська.

"Сили оборони України продовжать системну роботу зі зниження бойових можливостей противника та руйнування його військової інфраструктури", - підсумували в Генштабі.

Крім того, вранці 29 квітня безпілотники атакували одразу два російських міста - Орськ та Перм.

Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії. Орськ розташований на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
УкраїнаЗапоріжжяЗбройні сили УкраїниКрим