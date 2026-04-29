ЗСУ вдарили по аеродрому "Кача" й нафтобазі у Сімферополі

За даними військових, удари відбулися впродовж вчорашнього дня та в ніч на 29 квітня.

Зокрема, українські підрозділи уразили важливі елементи системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

На аеродромі "Кача" у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Крім того, у районі Тихонівки Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Тор".

Також Сили оборони завдали ударів по об'єктах забезпечення окупантів.

Йдеться про склад боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазу "ТЕС" у Сімферополі на тимчасово окупованій території Криму.

Окрему увагу українські військові приділяють ураженню систем управління безпілотниками противника.

Пункти управління БпЛА було уражено в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки у Запорізькій області, а також у Бондаревському, Комарі та поблизу села Запоріжжя на Донеччині.

Крім того, ураження зафіксовано в районі Тьоткіного Курської області РФ.

Також уражено майстерні підрозділів безпілотників у районах Бондаревського Донецької області та Бурчака Запорізької області.

Окремо українські підрозділи вдарили по командно-спостережному пункту противника в районі Покровська.

"Сили оборони України продовжать системну роботу зі зниження бойових можливостей противника та руйнування його військової інфраструктури", - підсумували в Генштабі.