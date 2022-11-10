ВСУ вчера накрыли колонну и штаб россиян возле Антоновского моста, - Арестович

Вооруженным силам Украины вчера удалось разгромить колонну и временный штаб россиян у Антоновского моста в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Накрыли временный штаб и колонну, стоявшую возле Антоновского моста", - заявил Арестович.

По его словам, украинским военным удалось разгромить колонну российских военных в Херсоне. Арестович объяснил, что почти 250 российских военных погибли в результате атаки ВСУ.

"И в другом месте накрыли, мы работаем за ними, работаем по мере возможности", - добавил Арестович.