ЗСУ вчора накрили колону та штаб росіян біля Антонівського мосту, - Арестович

Збройним силам України вчора вдалося розгромити колону та тимчасовий штаб росіян біля Антонівського мосту у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".