ЗСУ вчора накрили колону та штаб росіян біля Антонівського мосту, - Арестович
Збройним силам України вчора вдалося розгромити колону та тимчасовий штаб росіян біля Антонівського мосту у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Накрили тимчасовий штаб і колону, що стояла біля Антонівського мосту", - заявив Арестович.
За його словами, українським військовим вдалося розгромити колону російських військових у Херсоні. Арестович пояснив, що майже 250 російських військових загинули внаслідок атаки ЗСУ.
"І в іншому місці накрили, ми працюємо за ними, працюємо в міру можливості", - додав Арестович.
Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.
Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.
Вчора російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.
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