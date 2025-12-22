ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 21 декабря, на фронте произошло 223 боевых столкновения. ВСУ поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергиевка, Коровий Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Гришино, Дорожного, Новоподгороднего, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.