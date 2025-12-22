ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки, 21 декабря, на фронте произошло 223 боевых столкновения. ВСУ поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб.
Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.
На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергиевка, Коровий Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.
На Славянском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.
На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.
На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Гришино, Дорожного, Новоподгороднего, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.
На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя.
На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.
Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.
Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 109 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 64 единицы автомобильной техники российских оккупантов.