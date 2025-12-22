ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

Понедельник 22 декабря 2025 09:09
UA EN RU
ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки, 21 декабря, на фронте произошло 223 боевых столкновения. ВСУ поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 3248 дронов-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, и один другой важный объект российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергиевка, Коровий Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Гришино, Дорожного, Новоподгороднего, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

ВСУ поразили важный объект россиян на фронте: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.

Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.

Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 109 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 64 единицы автомобильной техники российских оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
Новости
В Москве взорвали авто российского генерала
В Москве взорвали авто российского генерала
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ