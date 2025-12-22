ua en ru
ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

Понеділок 22 грудня 2025 09:09
UA EN RU
ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби, 21 грудня, на фронті відбулося 223 бойових зіткнення. ЗСУ уразили район зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб.

Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки й Приморського.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян на фронті: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Українські захисники продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, водночас знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах.

Згідно з офіційною інформацією, загальна кількість ліквідованого особового складу противника наблизилася до 1,2 млн осіб і продовжує збільшуватися щодня.

Тільки за минулу добу втрати російських загарбників склали 1 120 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 109 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 64 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

