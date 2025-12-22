ua en ru
Задвухсотили еще 1120 врагов: Генштаб ВСУ дал свежую статистику по потерям РФ на 22 декабря

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 07:40
Задвухсотили еще 1120 врагов: Генштаб ВСУ дал свежую статистику по потерям РФ на 22 декабря Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

За время полномасштабной войны потери армии РФ продолжают расти, обновленные данные фиксируют существенное сокращение личного состава и техники противника на всех ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Обновленные данные о потерях противника

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводные ориентировочные потери армии РФ за период с 24 февраля 2022 года по 22 декабря 2025 года.

Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.

Потери личного состава и бронетехники

По данным Генштаба, за указанный период Россия потеряла около 1 197 860 военнослужащих, из них 1 120 — за последние сутки.

Существенные потери зафиксированы и среди бронетанковой техники: уничтожено 11 438 танков и 23 772 боевые бронированные машины.

Только за последние сутки украинские силы вывели из строя еще несколько единиц тяжелой техники.

Артиллерия, авиация и ПВО

Наиболее масштабные потери противник понес в артиллерийском компоненте. Общее количество уничтоженных артиллерийских систем достигло 35 308 единиц, включая 10 за минувшие сутки.

Также подтверждено уничтожение 1 575 реактивных систем залпового огня и 1 263 средств противовоздушной обороны. Потери авиации составляют 432 самолета и 347 вертолетов.

Дроны, ракеты и флот

Особое внимание в сводке уделяется беспилотникам. За весь период боевых действий было уничтожено 92 713 оперативно-тактических БПЛА, из них 109 — за последние сутки.

Кроме того, украинские военные нейтрализовали 4 073 крылатые ракеты. В морском компоненте потери РФ включают 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна.

Автотехника и спецсредства

Значительные потери зафиксированы и в тыловом обеспечении. По данным Генштаба, уничтожено 70 853 единицы автомобильной техники и автоцистерн, еще 64 — за последние сутки. Также выведено из строя 4 029 единиц специальной техники.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что данные являются ориентировочными и продолжают уточняться по мере поступления подтвержденной информации.

Задвухсотили еще 1120 врагов: Генштаб ВСУ дал свежую статистику по потерям РФ на 22 декабря

Напоминаем, что в одном из яхт-клубов подмосковных Мытищ зафиксирован инцидент с опрокидыванием лодки, на борту которой, по сообщениям, находился родственник президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что в ночь на 22 декабря были совершены две вражеские атаки, в результате которых в Одессе получил повреждения объект критической инфраструктуры, из-за чего часть одного из районов временно осталась без электроснабжения.

