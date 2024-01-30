ВСУ поразили радиолокационную станцию ПВО в оккупированном Крыму

Военные отметили, что нанесли успешный удар сегодня утром, 30 января.

В сообщении говорится, что в результате боевой работы Вооруженных сил была "успешно поражена радиолокационная станция российской системы ПВО" вблизи поселка Раздольное в оккупированном Крыму.

Вражеская цель была возле поселка Раздольное на севере Крыма (фото: скрин google.com/maps)

Взрывы в Крыму 30 января

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 30 января, в подконтрольном российским захватчикам украинском Крыму раздавались взрывы. В местных пабликах рассказывали о серии таких взрывов.

Как заявили впоследствии в Министерстве обороны РФ, якобы в Крыму работали системы ПВО и отражали "массированную" воздушную атаку. В ведомстве рассказали, что будто бы тут был сбит 21 беспилотник.

Операции Сил обороны по целям в Крыму

Напомним, 4 января в оккупированных Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Кроме того, в результате действий Сил обороны Украины 4 января были уничтожены в Крыму склады боеприпасов российских захватчиков, а также поражены позиции радиолокационных станций (РЛС).

Добавим, что вечером и ночью 6 января в районе Евпатории на западе Крыма были слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали в сети об атаке на аэродром Саки. Позже командующий ВС Николай Олещук рассказал, что Воздушные силы поразили аэродром Саки, там находился еще один пункт управления врага.