ЗСУ уразили радіолокаційну станцію ППО в окупованому Криму

Військові зазначили, що завдали успішного удару сьогодні вранці, 30 січня.

У повідомленні йдеться, що внаслідок бойової роботи Збройних сил була "успішно уражена радіолокаційна станція російської системи ППО" поблизу селища Роздольне в окупованому Криму.

Ворожа ціль була поблизу селища Роздольне на півночі Криму (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи в Криму 30 січня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти вівторка, 30 січня, в захопленому російськими загарбниками українському Криму лунали вибухи. В місцевих пабліках розповідали про цілу серію таких вибухів.

Як заявили згодом в Міністерстві оборони РФ, нібито в Криму працювали системи ППО та відбивали "масовану" повітряну атаку. У відомстві розказали, що начебто тут було збито 21 безпілотник.

Операції Сил оборони по цілях у Криму

Нагадаємо, перед тим, 4 січня, в окупованих Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські загарбники перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Крім того, в результаті дій Сил оборони Україні 4 січня було знищено у Криму склади боєприпасів російських загарбників, а також уражено позиції радіолокаційних станцій (РЛС).

Додамо, що ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли в мережі про атаку на аеродром Саки. Пізніше командувач ПС Микола Олещук розповів, що Повітряні сили уразили аеродром Саки, там був ще один пункт управління ворога.