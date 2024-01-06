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ВСУ в четверг уничтожили в Крыму склады боеприпасов и несколько РЛС: спутниковый снимок

Суббота 06 января 2024 17:25
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ВСУ в четверг уничтожили в Крыму склады боеприпасов и несколько РЛС: спутниковый снимок Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили в оккупированном Крыму склады БК и несколько РЛС (instagram.com/air.force.ua.official)
Автор: Владимир Костырин

В результате действий Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму в результате ударов позавчера, 4 января, были уничтожены склады боеприпасов российских захватчиков, а также поражены позиции радиолокационных станций (РЛС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

В военные разведки проинформировали, что в четверг, 4 января, была осуществлена комплексная спецоперация на территории оккупированного россиянами украинского Крыма.

Отмечается, что ее проводили Воздушные силы ВСУ, бойцы ГУР совместно с силами сектора обороны государства.

Целями атаки стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках, а также склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

"Оккупанты в Крыму потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС... Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино", - говорится в сообщении.

ВСУ в четверг уничтожили в Крыму склады боеприпасов и несколько РЛС: спутниковый снимок

В военной разведке добавили, что информация о других потерях противника на временно оккупированной территории АР Крым уточняется.

Взрывы в Крыму

Напомним, 4 января в оккупированных Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 оккупанта и российский полковник.

Добавим, что вечером и ночью 6 января в районе Евпатории на западе Крыма были слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали об атаке на аэродром Саки. Сегодня утром командующий ВС Николай Олещук рассказал, что Воздушные силы поразили аэродром Саки, там находился еще один пункт управления врага.

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