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В Мелитополе разведчики уничтожили станцию управления войсками РФ с оккупантами

Пятница 11 июля 2025 14:54
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В Мелитополе разведчики уничтожили станцию управления войсками РФ с оккупантами Фото: в Мелитополе разведчики уничтожили станцию управления войсками РФ с оккупантами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Мелитополе. Уничтожено 5 захватчиков, а также ключевой узел управления РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Так, 10 июля на территории одного из предприятий во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Как проинформировали разведчики, российские военные обустроили на предприятии логистическую базу, места размещения личного состава и военную технику. В момент взрыва оккупанты как раз разгружали транспорт.

"Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы", - рассказали в ГУР.

Взрыв также уничтожил аппаратную станцию спутниковой связи, которую враг планировал использовать для управления оккупационными войсками на юге Украины.

По данным украинской разведки, вывод из строя этой системы нарушит координацию действий россиян в регионе.

Разведчики добавили, что успешную операцию удалось провести вместе с движением сопротивления, которое действует на оккупированных территориях.

Удары по Мелитополю

В прошлом месяце во временно оккупированном Мелитополе вспыхнул масштабный пожар на заводе "Гидромаш". Тогда, по словам очевидцев, над городом поднялись густые клубы дыма, которые были видны из разных районов. Местные также слышали взрывы. На месте работали пожарные бригады.

Ранее в районе завода "Гидромаш" неоднократно раздавались взрывы. Еще в начале 2023 года, по информации партизан, россияне оборудовали склад для хранения боеприпасов.

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